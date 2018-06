Macron al G7, le distanze con gli Usa restano

ROMA, 9 GIU - La dichiarazione comune del G7 sul commercio "non risolve ogni problema". Lo afferma il presidente francese Emmanuel Macron a margine dei lavori del vertice in Canada in sintonia con le parole di Angela Merkel, che ha sottolineato che le distanze sui dazi tra l'Europa e gli Stati Uniti di Donald Trump restano malgrado il documento congiunto.