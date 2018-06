Roma Pride:via corteo,'con noi partigiani, siamo nel giusto'

ROMA, 9 GIU - Al via per le strade della Capitale l'edizione 2018 del Roma Pride, la manifestazione per l'orgoglio e i diritti del mondo omosessuale. "Quest'anno - spiega il portavoce Sebastiano Secci, che tiene lo striscione di testa - il tema è 'Brigata arcobaleno, la liberazione continua'. L'Italia è un Paese in cui nel 2018 è ancora in dubbio la nostra esistenza, ma la Costituzione dice cose precise, e noi ce le facciamo dire dai partigiani che sono in piazza con noi. Se loro sono oggi con noi, vuol dire che siamo dalla parte giusta della storia". 'Salvini rilassati, l'Europa la cambiamo noi' si legge in un cartello tra le bandiere. In piazza anche le 'Famiglie arcobaleno', oggetto qualche giorno fa di alcune discusse dichiarazioni del neoministro della Famiglia, Lorenzo Fontana. Alla partenza il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, con il vicepresidente Massimiliano Smeriglio, il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo, la leader radicale Emma Bonino e la segretaria della Cgil Susanna Camusso.