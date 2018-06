Per conquistarla invia 1.800 rose,lei 'non ho ancora deciso'

VERCELLI, 9 GIU - Per conquistare una donna le ha mandato 1.800 rose. E adesso tutta Vercelli si sta interrogando sull'identità del misterioso spasimante. La destinataria del corteggiamento è Benedetta Ferraris, 28 anni, commerciante, nella cui gioielleria di corso Libertà, nel centro cittadino, si è vista recapitare a scadenze successive cinque enormi vasi popolati di fiori: rose rosse, bianche, gialle portate da un furgone. L'ultima consegna, di mille esemplari, è di ieri. Il mittente è sconosciuto a tutti ma non a Benedetta: "So chi è - spiega - e l'ho chiamato per ringraziarlo. Non ci siamo mai frequentati. Se ci uscirò insieme? Non ho ancora deciso...". (ANSA).