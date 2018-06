Trump, Kim sa che non avrà un'altra possibilità

ROMA, 9 GIU - "Sento che Kim Jong-un vuole fare qualcosa di grandioso per il suo popolo e ora ha questa opportunità e sa che non ne avrà un'altra. Ha un'opportunità che se guardiamo alla storia pochissimi hanno avuto. E' una possibilità secca", ha detto il presidente degli Usa Donald Trump lasciando il G7 per andare a Singapore, dove vedrà il leader nordcoreano. "Corea del Sud, Giappone, Cina, molti paesi vogliono che questo succeda. Una grande opportunità di una pace durevole e prosperità", ha poi aggiunto.