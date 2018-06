Donna scomparsa a Brescia: il marito in silenzio dal gip

BRESCIA, 09 GIU - Si è avvalso della facoltà di non rispondere Abdelmjid El Biti, il 50enne marocchino accusato di aver ucciso a Brescia l'ex moglie connazionale, Suad Allou, e di averne occultato il cadavere. L'uomo, in stato di fermo da mercoledì sera, non ha risposto alle domande del gip Lorenzo Benini nel corso dell'interrogatorio in carcere. Ad inchiodarlo sarebbero le immagini di una telecamera che lo ha ripreso mentre domenica sera trascinava fuori da casa della ex moglie un grosso sacco nero. L'avvocato Gianfranco Abate, legale del 50enne marocchino, ha chiesto di non convalidare fermo per mancanza di indizi. Poi ha rinunciato all'incarico.