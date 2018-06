Gb: parata per compleanno regina, c'è anche guardia sikh

ROMA, 9 GIU - Come ogni anno si tiene a Londra la 'Trooping the colour', la tradizionale parata militare per celebrare il compleanno della regina Elisabetta. E' la festa ufficiale della sovrana che in realtà è nata il 21 aprile del 1926. Famiglia reale al completo per la sfilata in carrozza e occhi puntati sulla neo coppia Harry e Meghan Markle, il duca e la duchessa di Sussex, che si sono sposati tre settimane fa. Ma quest'anno ad attirare l'attenzione di media anche la presenza, tra gli oltre 1.500 soldati che hanno preso parte alla parata, del primo sikh a sfilare indossando il tradizionale turbante. Charanpreet Singh Lall, 22 anni, di Leicester, ha detto di sperare che "questo incoraggi persone di diverse religioni ad arruolarsi nell'esercito e contribuisca a un cambiamento storico". Mise classiche, invece, per le signore della casa reale: la regina indossava un cappotto turchese con immancabile cappellino in tinta, Kate Middleton e Camilla Parker Bowles in azzurro chiaro, Meghan Markle in completo rosa pesca