Ex dittatore Musharraf si candida al parlamento

ISLAMABAD, 9 GIU - L'ex dittatore pachistano Pervez Musharraf ha annunciato che si candiderà per un seggio al parlamento nelle elezioni del 25 luglio. La decisione arriva dopo che la Corte Suprema gli ha consentito di tornare in Pakistan da Dubai dove ha vissuto in esilio per evitare l'arresto. Musharraf non ha ancora reso noto la data del suo rientro, ma la Corte vuole che rientri entro il 13 giugno. Musharraf prese il potere con un colpo di Stato nel 1999 e fu presidente 'de facto' fra il 2001 e il 2008.