Giordania: domani a Riad summit tra paesi del Golfo

(ANSA-AP) - RIAD, 9 GIU - Si terrà domani in Arabia Saudita un incontro tra diversi paesi del Golfo a sostegno della Giordania, scossa negli ultimi giorni da proteste di massa contro la crisi economica che hanno portato alle dimissioni del premier Hani Malki subito rimpiazzato da re Abdallah. Secondo un comunicato dell'agenzia di stampa ufficiale saudita al summit parteciperanno Giordania, Kuwait e Emirati arabi uniti per discutere "i modi per aiutare Amman a superare la crisi". Il che, probabilmente, si tradurrà in un aiuto finanziario. Due giorni fa il nuovo premier, Omar Razzaz, ha annunciato il ritiro del piano per l'aumento delle tasse introdotto dal predecessore. Razzaz ha detto che aprirà un dialogo con gruppi della societa' civile, leader dei sindacati e deputati per formulare una nuova legge fiscale, in accordo con il Fondo monetario internazionale.