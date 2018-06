Afghanistan: talebani accettano tregua per una settimana

KABUL, 8 GIU - I talebani hanno accettato la tregua proposta dal presidente Ashraf Ghani e hanno annunciato il cessate il fuoco per una settimana, in coincidenza con la fine del Ramadan, dal 12 al 19 giugno. I talebani sottolineano in un comunicato che dalla tregua sono escluse le forze straniere e che, in caso di attacco, si difenderanno.