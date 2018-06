Cassazione conferma ergastolo a Giardiello

MILANO, 8 GIU - Confermato dalla Cassazione l'ergastolo per Claudio Giardiello, l'immobiliarista fallito responsabile della strage al tribunale di Milano. "C'è stata una chiara e volontaria attività omicida connotata da lucidità e freddezza e per questo deve essere confermata la condanna all'ergastolo nei confronti di Claudio Giardiello, protagonista di una vicenda dolorosa che ha fatto grande scalpore perche' le vittime erano inermi e indifese, convinte di essere al sicuro in un presidio di legalita' perche' si trovavano nel Palazzo di giustizia di Milano", aveva detto il sostituto procuratore generale della Cassazione Pina Casella, chiedendo la conferma della massima pena. La strage avvenne la mattina del nove aprile 2015: rimasero uccisi l'avvocato Lorenzo Claris Appiani, il coimputato Giorgio Erba e il giudice Fernando Ciampi. Rimasero feriti anche Davide Limongelli e il commercialista Stefano Verna.