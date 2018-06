Musica: hit parade, i ragazzi di Amici monopolizzano vetta

ROMA, 8 GIU - L'edizione 2018 di Amici, il talent di Canale 5, si avvia alle battute finali (lunedì sarà decretato il vincitore) ma i ragazzi della scuola di Maria De Filippi hanno già fatto man bassa nella top ten Fimi/Gfk di questa settimana. I primi quattro posti sono tutti loro con i lavori appena sfornati. In vetta si piazza, con Plume, Irama, possibile candidato alla vittoria. Dietro di lui, con Dejavu, Biondo, concorrente già uscito ma molto amato dal pubblico. Al terzo posto con La Complicità, Carmen, anche lei in lizza per il titolo 2018, come Einar, quarta posizione con il disco omonimo. Scivola di una posizione rispetto a una settimana fa Capo Plaza con 20, mentre si inserisce direttamente al sesto Rancore con il suo nuovo disco di inediti Musica per Bambini. Davide di Gemitaiz passa dalla quinta alla settima posizione, davanti a Notti Brave di Carl Brave. Il dominatore di sette giorni fa, Calcutta con Evergreen, finisce nono. Chiude la classifica ancora una new entry: Briga con Che cosa ci siamo fatti.