BASILICATA, GATE-AWAY.COM: PORTALE IMMOBILIARE PER L'ESTERO - Il mercato delle seconde case rappresenta un'opportunità per l'economia locale e una possibile risposta allo spopolamento che affligge i piccoli borghi.

Ecco perché il portale immobiliare per l'estero, Gate-away.com, ha organizzato "Destinazione Italia", un ciclo di seminari gratuiti presentato ormai in quasi tutta Italia e che farà tappa al Castello del Malconsiglio di Miglionico - in collaborazione con l'Apt Basilicata - il prossimo 15 giugno 2018, dalle ore 9 alle 13:30.

L'evento sarà ricco di testimonianze dirette di acquirenti esteri e di consigli rivolti a specialisti del settore immobiliare e turistico , alle Amministrazioni comunali e ai soggetti privati direttamente impegnati sul fronte della valorizzazione e rilancio del territorio.

Gate-away.com è la web company marchigiana che ha creato il primo portale immobiliare italiano dedicato esclusivamente ad acquirenti internazionali che desiderano comprare un immobile in Italia. La società, operativa dal 2008 , vanta un team di lavoro composto da professionisti con competenze multidisciplinari e gli stessi titolari hanno una lunga esperienza nel settore immobiliare, maturata anche all’estero. Gate-away.com non è un’agenzia immobiliare e non fa intermediazione ma è nata con lo scopo di facilitare la promozione del patrimonio immobiliare italiano all’estero. Per questo è ormai il punto di riferimento per gli stranieri che cercano una seconda casa in Italia. La web company svolge un’intensa attività di valorizzazione delle bellezze e dei tesori che contraddistinguono la penisola, grazie alla condivisone di notizie, informazioni, storie e immagini con utenti di tutto il mondo tramite due blog, uno in inglese e uno in italiano; newsletter dedicate; attività legate ai social network e comunicazioni dirette ai media nazionali e internazionali. Dai sondaggi - che la Gate-away.com somministra frequentemente ai propri utenti - emerge che vivere in Italia per un periodo di vacanza o per tutta la vita e godere le sue eccellenze rappresenta il sogno di ogni viaggiatore.

Durante l’incontro di Miglionico i relatori parleranno dell’identikit degli acquirenti esteri (chi sono, cosa comprano e come muovono l’economia locale); delle zone emergenti, ovvero come delle località sconosciute diventano destinazioni ambite (Caso Arpino, Lazio); di come gestire efficacemente i contatti con gli stranieri; della Basilicata nella prospettiva europea della rigenerazione urbana e di progetti di valorizzazione urbana-strategie di intervento.

A cura di Mediterranea Spa