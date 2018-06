Fisco:Cons.Stato,respinta istanza Airbnb

ROMA, 8 GIU - Nuovo round nella battaglia di Airbnb sulla tassa sugli affitti brevi. Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza con cui la piattaforma di affitti on line chiedeva di riformare l'ordinanza del Tar Lazio 18 ottobre 2017 che aveva negato in via cautelare la sospensione della tassa, e di poter riproporre la richiesta. Ma i giudici l'hanno giudicata inammissibile, perché doveva essere presentata al Tar. La tassa sugli affitti brevi prevede che gli intermediari immobiliari raccolgano le tasse dovute dai proprietari e girino i dati al fisco. Soddisfatta Federalberghi che confida "che l'Agenzia delle Entrate provveda al più presto al recupero di quanto dovuto e che i comuni italiani smettano di sottoscrivere accordi con soggetti che non hanno vergogna di evadere le tasse e di prendersi gioco delle leggi dello Stato".