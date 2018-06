Comunali: Gentiloni, test importante per elettori sinistra

BOLOGNA, 8 GIU - "Adesso sono in campagna elettorale. Domenica si vota" per le comunali in diverse città italiane: "È un piccolo test ma penso sia importante per l'elettorato di sinistra. Noi non ci siamo risparmiati nulla in termini di errori e sottovalutazioni ma l'elettorato di sinistra che ha deciso di votare per dispetto rimanendo a casa o votando il Movimento 5 Stelle, penso si rendano conto che i 5 stelle ci hanno portato Salvini". Lo ha detto, intervenendo a Repubblica delle Idee in corso a Bologna, l'ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni.