Udinese, attesa per nomina nuovo ds

UDINE, 08 GIU - Ufficializzato il nome di Julio Velazquez come allenatore, manca ancora quello del direttore sportivo per disegnare l'Udinese della prossima stagione, sebbene da giorni ormai si rincorrano le voci di un imminente approdo in bianconero di Daniele Pradé. "Oggi presentiamo il nuovo allenatore, per il nuovo ds vi faremo sapere", si è limitato a rispondere il dg Franco Collavino in occasione della conferenza stampa convocata questa mattina nella sala stampa dello Stadio Friuli Dacia Arena. Nell'occasione sono state comunicate anche le date del ritiro pre-campionato. Per la prima fase, dal 5 al 17 luglio, la squadra si allenerà nelle strutture di Udine. Poi la squadra si sposterà in ritiro a Sankt Veit (Austria) fino al 3 agosto per ritornare infine a Udine.