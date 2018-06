Milano: Sala, partiamo con stop a diesel inquinanti

MILANO, 8 GIU -"Partiamo ora perché sarà un percorso di quattro anni da far digerire un po' alla volta ai cittadini. E' un passo che riteniamo di poter fare adesso": così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato dello stop ai veicoli diesel 0, 1, 2 e 3 che scatterà dal 21 gennaio 2019 in città, a margine della presentazione dell'asilo nido comunale a CityLife. "La nostra filosofia non è fatta di divieti ma è ad accompagnamento", ha aggiunto. Il piano contro i diesel inquinanti del Comune di Milano prevede che l'intera città diventi una 'Low emission zone' (Lez) in cui dal 21 gennaio 2019 non potranno più entrare e circolare tutti i veicoli diesel euro 0, 1, 2 e 3 dal lunedì al venerdì. Da ottobre 2019, poi, il divieto verrà esteso anche ai diesel 4 per arrivare poi entro la fine del piano anche ai diesel 5. Saranno posizionate telecamere in 180 varchi d'accesso alla città dove ci saranno cartelli con tutti i divieti.