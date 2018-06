Guatemala: Volcan de Fuego, nuova allerta per colate

CITTA' DEL GUATEMALA, 8 GIU - Nuova allerta sul Volcan de Fuego, in Guatemala, dopo che le piogge cadute sul vulcano la notte scorsa hanno provocato nuove colate di materiale piroclastico pericolose per la zona che circonda la montagna. In un comunicato diffuso alle 2.40 (le 10.40 in Italia), l'Istituto nazionale di sismologia (Insivumeh) guatemalteco ha reso noto che la pioggia ha provocato un lahar, "prodotto dall'accumulo di materiale della recente attività del vulcano", ampio circa 30 metri ed alto circa 3, che scende a valle ad alte temperature, "emanando vapore e trasportando materiale simile al cemento, rocce di 2 o tre metri di diametro e tronchi alberi trascinati dalla corrente". "In qualsiasi momento si potrebbero registrare nuove colate, con o senza la presenza di precipitazioni", avverte l'Insivumeh, che a causa della situazione al Volcan de Fuego ha sospeso ieri la ricerca delle vittime dell'eruzione.