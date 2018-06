Governo: Casaleggio, molto contento, Movimento cresce

FIRENZE, 08 GIU - "Sono ovviamente molto contento che si sia formato questo governo, ed è un percorso di crescita del Movimento, che la prima volta in Parlamento è riuscito ad avere il 25% dei voti e la seconda volta, tornando in Parlamento, è riuscito ad arrivare al governo". Lo ha detto il presidente della Casaleggio Associati Davide Casaleggio, oggi a Firenze parlando con i giornalisti a margine di un convegno su internet e democrazia organizzato dalla scuola Normale di Pisa in Palazzo Strozzi. A chi gli ha chiesto un giudizio su questi primissimi giorni del nuovo governo, Casaleggio ha risposto osservando che "si stanno ancora insediando, penso che sia prematuro".