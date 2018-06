Imbrattata sede Pd a Roma

ROMA, 8 GIU - La scritta "Quando vi pare" e la firma Ls (Lotta Studentesca) con tanto di croce celtica. Questo quanto comparso sulla bacheca esterna del circolo Pd all'Alberone, quartiere di Roma. A denunciare l'accaduto sono gli stessi responsabili della sezione su Facebook. "Per l'ennesima volta e come sempre più spesso, negli ultimi tempi, sta accadendo alle sedi del Partito Democratico, ieri sera la nostra Sezione Alberone ha subito l'affronto fascista - si legge -. Ancora una volta vogliamo ribadire che le intimidazioni non ci fanno paura e non fermeranno le nostre battaglie, non ridurranno la nostra presenza, non silenzieranno la nostra voce".