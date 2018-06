Pastore verso West Ham, pronto triennale

ROMA, 8 GIU - Il West Ham United ha deciso di puntare su Javier Pastore, fantasista argentino, classe 1989. Il club londinese ha pronto per l'ex talento del Palermo, ma da alcuni anni in forza al PSG, un contratto triennale da 8,5 milioni all'anno. Il 'Flaco' a gennaio era stato accostato in più d'una circostanza all'Inter, ma adesso sembra avviato sulla strada che porta a Londra, sponda 'Hammers'.