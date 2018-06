Iran: Rohani, Israele non potrà mai sentirsi al sicuro

ROMA, 8 GIU - "Israele non potrà mai sentire di essere in un posto sicuro": così il presidente iraniano Hassan Rohani citato dall'agenzia semi-ufficiale Fars. Oggi in Iran si celebra la "Giornata di Gerusalemme" contro "l'occupazione sionista". "Oggi, le nazioni dichiarano che la liberazione di Gerusalemme e dell'intero territorio palestinese è la nostra causa e la nostra aspirazione", ha aggiunto.