G7: Gentiloni, mi auguro che l'Italia faccia l'Italia

BOLOGNA, 08 GIU - Al G7 in Canada, "mi auguro che l'Italia faccia l'Italia, l'ultima cosa che possiamo permetterci è presentarsi come un'Italia che tradisce i suoi fondamenti, la sua politica estera e la sua vocazione internazionale. Faccia il presidente del Consiglio dell'Italia che abbiamo sempre avuto in questi decenni a livello internazionale. Se questo Governo pensa di rompere il nostro fondamentale delle alleanze si fa una cosa molto pericolosa". Lo ha detto, intervenendo a Repubblica delle Idee in corso a Bologna, l'ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, riguardo il summit nordamericano cui prende parte, per la prima volta, il neo premier, Giuseppe Conte.