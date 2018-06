Gaza: aviazione Israele simula attacco

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 GIU - Decine di aerei israeliani da combattimento hanno simulato ieri attacchi simultanei su centinaia di obiettivi nella striscia di Gaza. ''Nel corso di una vasta esercitazione - ha precisato un ufficiale dell'aviazione citato dal portavoce militare - abbiamo simulato un aiuto alle nostre forze di terra. Abbiamo fatto ricorso a bombe precise, che consentono attacchi multipli in tempi ristretti''. ''Siamo pronti ad ogni intervento che ci fosse richiesto'' ha concluso l'ufficiale, in quello che appare come un monito agli organizzatori delle manifestazioni di massa a Gaza.