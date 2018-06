Falso SOS esplosioni in metro Roma, guasto in linea aerea

ROMA, 8 GIU - Paura stamattina tra i passeggeri della metro B di Roma. Diversi utenti hanno contattato il Nue 112 segnalando di aver sentito esplosioni nella stazione Policlinico. Il servizio è stato sospeso tra Castro Pretorio e Monti Tiburtini. In realtà si è trattato di un guasto che si è verificato a circa 100 metri dalla stazione Policlinico. Nella caduta sui binari, il cavo elettrico avrebbe provocato un forte rumore accompagnato da fumo e scintille tanto da generare paura tra i passeggeri. Almeno una decina le persone visitate dal personale del 118 presente sul posto principalmente per crisi di panico. Paura ma anche rabbia tra i passeggeri. "Dopo 20 minuti fermi al binario con i vagoni stracolmi - ha raccontato una ragazza - ci hanno fatto evacuare camminando sul binario". Stamattina nella Capitale è in corso anche uno sciopero di quattro ore dei trasporti.