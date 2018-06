Cina-Russia: Putin inizia visita Stato, bilaterale con Xi

PECHINO, 8 GIU - Il presidente russo Vladimir Putin ha iniziato oggi la visita di Stato in Cina ed è impegnato nel bilaterale con l'omologo cinese Xi Jinping nella Grande sala del popolo, dopo la cerimonia di benvenuto e il picchetto d'onore. I due leader tratteranno una gamma di questioni bilaterali al fine di rafforzare la partnership e la cooperazione strategica, comprensiva di progetti su energia, trasporti e industria. In agenda anche temi globali, tra la penisola coreana in vista del summit Trump-Kim di Singapore e le soluzioni all'accordo del 2015 sul nucleare iraniano dopo il ritiro degli Usa. Nella cooperazione bilaterale, inoltre, ci sono il vertice Sco (Shanghai Cooperation Organization) del weekend a Qingdao, ma anche temi relativi al gruppo dei Brics, al formato Ric (Russia, India e Cina) e al G20. Putin vedrà anche il premier Li Keqiang prima di trasferirsi a Qingdao.