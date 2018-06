Giovani Confindustria, flat tax no grazie

RAPALLO (Genova), 8 GIU - I Giovani di Confindustria, dal convegno annuale di Rapallo, difendono il Jobs Act che "ha creato 850mila posti di lavoro in più", è "un risultato positivo, Un risultato importante". Il presidente dei Giovani Imprenditori, Alessio Rossi, si sofferma sul programma del governo M5s-Lega e anche sul fisco avverte: "Non vogliamo pagare meno degli altri, vogliamo essere trattati con equità. E se la flat tax è insostenibile per le casse dello stato diciamo: no grazie. Ci serve una tassazione giusta, non piatta. Sostenibile". In una "Italia insostenibile", un "Paese affaticato", i giovani di Confindustria puntano il dito contro gli "88 giorni in attesa di un Governo" e avvertono: "Da questo momento il Governo ci deve dimostrare che non abbiamo fatto un investimento a vuoto", dice Rossi: "Speriamo che sia stato solo un brutto inizio ma con un finale positivo". E apre al confronto: "Al Governo del cambiamento noi diciamo: per le imprese dove c'è cambiamento c'è sempre una opportunità. Noi ci siamo. Ora". (ANSA).