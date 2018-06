Fondi Piemonte: nuova inchiesta, decine inviti comparire

TORINO, 8 GIU - Alcune decine di inviti a comparire sono stati spiccati dalla procura di Torino in un nuovo filone d'inchiesta sulla Rimborsopoli dei consiglieri regionali del Piemonte. Il periodo al vaglio dei magistrati è quello tra il 2008 e il 2010, quando la giunta era guidata da Mercedes Bresso. Secondo le prime informazioni la Bresso non è tra i destinatari del provvedimento. Si procede per peculato.(ANSA).