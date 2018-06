G7:Nyt,monta rabbia dopo guerra parole Usa-Francia-Canada

ROMA, 8 GIU - "Monta la rabbia al G7 in Canada": titola così il New York Times, sottolineando la 'guerra di parole' scatenata dal presidente Usa Donald Trump su Twitter rivolta contro Emmanuel Macron e Justin Trudeau. "Raramente c'è stata - se mai - una così unanime e viscerale indignazione nei confronti di un presidente Usa da parte dei più importanti alleati, che per decenni hanno considerato questo legame come un paradigma della propria politica estera", scrive il quotidiano. Arrivato in Canada, Macron aveva esordito su Twitter con una bordata rivolta a Trump: "Al presidente americano può non dispiacere rimanere isolato, ma nemmeno a noi dispiace firmare un accordo a 6 se necessario". Poco dopo, in conferenza stampa, Trudeau ha sottolineato "mostreremo al presidente Usa che le sue mosse inaccettabili stanno danneggiando i suoi stessi cittadini". Quindi la raffica di tweet targati Trump. Quasi in contemporanea Macron scrive: "Le tensioni stanno aumentando ovunque. Questo G7 sarà impegnativo".