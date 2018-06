Borsa: Tokyo, apertura poco variata (-0,08%)

TOKYO, 8 GIU - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana poco variata, con gli investitori che guardano agli sviluppi dei negoziati sul commercio tra Cina e Stati Uniti, e le trattative in corso tra le principali economie al G7 in corso in Canada, dopo la decisione degli Usa di imporre dazi nei confronti dei principali paesi alleati. L'indice Nikkei cede appena lo 0,08% a quota 22.804,91. Sul mercato valutario lo yen si mantiene stabile sul dollaro a 109,70, e sulla moneta unica a 129,40.