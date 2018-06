Cagliari: Maran, "lavoro e passione"

CAGLIARI, 7 GIU - "Sono ancora arrabbiato per l'esonero con il Chievo. Ma penso che se questo mi dá una spinta, allora è tutta salute". È il carattere di Rolando Maran, nuovo allenatore del Cagliari: niente rimpianti per il passato, l'esperienza serve solo per costruire il futuro. E il domani, sino al 2020, proprio l'anno del centenario del club, è solo rossoblù. "Conoscevo già il significato di allenare una squadra che rappresenta un popolo - ha detto nella sua prima conferenza stampa - ma dalle prime chiacchierate con i tifosi ho percepito il reale senso di questa dimensione, mi sono reso conto di tutto. E io vengo in Sardegna con il massimo entusiasmo". "Mi piacerebbe incontrare di persona Gigi Riva", ha aggiunto Maran. Il neo allenatore guarda in alto: "Ho stimoli fortissimi - ha spiegato - so di essere in una società che vuole costruire un futuro importante e anch'io voglio migliorarmi con questa società. Garantisco lavoro e passione, voglio conquistarmi la stima di un popolo intero".