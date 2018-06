Pedalare per la città è un piacere con «X Comfort» Kymco

Muoversi velocemente in città bypassando il traffico, senza troppo sforzo però, per evitare di arrivare all'appuntamento di lavoro o personale con la lingua penzoloni e nel più alto rispetto per l'ambiente... con una bicicletta, verrebbe da dire, ma non una qualsiasi, una bici dalla pedalata assistita e di grande eleganza. Tutte queste caratteristiche sono in «X Comfort» la nuova bicicletta di casa Kymco, un concentrato di tecnologia e design per muoversi in città con stile e senza passare inosservati.

«X Comfort» è una bicicletta rivolta all’uso quotidiano, una vera propria city bike per i professionisti più attenti all'eleganza e allo stile, capace di garantire spostamenti veloci e puntualità senza troppo sforzo, superando gli ostacoli della mobilità urbana.

Un modello dove innovazione si fonde con altissima tecnologia e design, dove la maniacale attenzione per lo stile è stata abbinata alle alte prestazioni garantite dall’esclusivo motore Klever by Kymco. Caratteristiche che ad oggi hanno portato «X Comfort» alle più alte vette, con riconoscimenti e premi: come la vittoria, proprio per il design, del Reddot Award 2017, del IF Design Award 2017 e dell’Eurobike Award 2017.

Andare in bici per la città sarà un piacere, come passeggiare per il centro cittadino mostrando il proprio vestito più bello e il tutto su misura: «X Comfort» è infatti disponibile in due taglie, M e L, per garantire ad uomini e donne di poter pedalare in assoluta tranquillità e comodità.

Entrando più nel dettaglio per chi ama le caratteristiche tecniche, l’allestimento della city bike prevede la sospensione anteriore, ruote da 27,5 pollici, il manubrio rialzato e le manopole ergonomiche. I potenti freni con dischi idraulici da 180mm e la batteria ad alta capacità da 570Wh (che si ricarica completamente in sei ore) consentono di viaggiare in tutta sicurezza con un’autonomia che varia da 80 a 120 Km a seconda del carico, del percorso, e delle condizioni atmosferiche.

Il cambio Shimano a dieci rapporti garantisce la mobilità in tutte le situazioni, sia che si tratti di dover affrontare una tranquilla strada pianeggiante, sia che si tratti invece di affrontare salite un po’ più impegnative. La forcella anteriore provvede a smorzare le asperità.

La strumentazione è completa. Con un solo sguardo al display di comando posizionato sul manubrio, uno schermo LCD, è possibile verificare tutto ciò che serve: dal livello della batteria alla velocità di crociera.

Poi, ci sono di serie il portapacchi posteriore, che garantisce una capacità di carico pari a 25 chilogrammi, l’antifurto elettronico e un dispositivo antifurto, la connessione Bluetooth, che grazie all’applicazione per iPhone “Connectivity App” collega il telefono al display. Ma il cuore di «X Comfort» è l’innovativa motorizzazione Klever by Kymco: un motore elettrico nella ruota posteriore che sviluppa una potenza massima di 350W, ridotta elettronicamente a 250W per rientrare nella normativa europea, ed una velocità massima, limitata per legge, di 25 km orari. Estremamente silenzioso, è stato testato da Kymco per molti anni al fine di ottenere l’eccellenza della performance, il massimo dell’accelerazione a fronte del minor consumo.

La propulsione Klever by Kymco si inserisce in maniera naturale nella ruota posteriore.

Un telaio rigido e sportivo rappresenta l’altro fiore all’occhiello di X Comfort ed è realizzato da uno dei migliori produttori al mondo. E il risultato della fusione tra questo potente motore e il modernissimo telaio è una linea estremamente pulita ed elegante, senza cavi a vista, che risponde all’esigenza di muoversi in maniera sostenibile e di farlo in grande stile.