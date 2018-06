Turismo: 10 Student Hotel in Italia, 6-700 mln entro 2023

FIRENZE, 7 GIU - "Dieci strutture in Italia entro i prossimi cinque anni con un investimento di 6-700 milioni di euro". Ad annunciarlo, Charlie MacGregor, Ceo e fondatore di The student hotel, il colosso olandese del co-living e co-working, che sta rivoluzionato il concetto di ospitalita' per studenti in Europa, mettendo insieme, negli stessi spazi, universitari, viaggiatori e professionisti, e che ha inaugurato il suo primo albergo in Italia, a Firenze Lavagnini. Il piano globale, spiega MacGregor, al momento prevede l'apertura dello Student di Bologna all'inizio del prossimo anno, mentre sono ancora in "pianificazione e sviluppo" quelli di Firenze Belfiore e quello alla ex Dogana San Lorenzo a Roma, dove, dice il Ceo, "spero di iniziare i lavori nel 2019 e aprire nel 2020. Roma è complicata - aggiunge - ma sono positivamente sorpreso da come le cose hanno improvvisamente accelerate". Nuove aperture previste anche a Torino, Milano, Venezia, Napoli più una seconda a Roma e una terza a Firenze, ex Manifattura Tabacchi