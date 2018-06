Calcio: tabloid, Conte prima scelta Real

ROMA, 7 GIU - C'é Antonio Conte in 'pole' per allenare il Real Madrid la prossima stagione. Lo riporta oggi il 'Daily Mail' secondo cui il tecnico sarebbe diventato la prima scelta di Florentino Perez, una volta incassato il 'no' di Mauricio Pochettino (Tottenham) e Jurgen Klopp (Liverpool), legati ai rispettivi club da contratti lunghi. Secondo il tabloid britannico, ripreso dai media spagnoli, la dirigenza madridista avrebbe deciso di stringere i tempi con uno dei pochi grandi tecnici 'potenzialmente' liberi in circolazione (Conte è sotto contratto con il Chelsea fino al 2019), non essendo troppa convinta delle soluzioni interne (Guti, Michel e Laudrup). Il tabloid scrive oggi che Conte non si trova più in una situazione idilliaca con il club di Roman Abramovich, lamentando di non avere potere decisionale sul mercato, e lo stesso Chelsea avrebbe già deciso di sostituirlo (si è parlato di Blanc, Luis Enrique e Sarri).