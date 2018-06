Droga: Italia terza in Ue per uso cannabis, quarta per coca

BRUXELLES, 7 GIU - L'Italia è il terzo Paese in Ue per uso di cannabis e il quarto per uso di cocaina: emerge dal rapporto dell'Agenzia europea delle droghe. Nell'ultimo anno il consumo di cocaina è stabile ma con segni di aumento, quello di cannabis è agli stessi livelli e per l'ecstasy c'è un leggero aumento. Sono aumentati i decessi per overdose, soprattutto nel Regno Unito. La cannabis resta la sostanza illecita più consumata in Europa. Nell'ultimo anno ne hanno fatto uso 24 milioni di adulti, e il 20,7% di giovani (15-34 anni) in Italia, percentuale superata solo dalla Francia (21,5%). Se si considera il tasso di consumo nell'arco della vita, l'Italia è terza con il 33,1%, dopo Francia (41,4%) e Danimarca (38,4%). La cocaina è stata consumata da 3,5 milioni di europei nel 2017. L'uso è molto alto nei giovani britannici (4%). In Italia solo l'1,9% dei giovani ne ha fatto uso nell'ultimo anno, ma l'uso nell'arco della vita sale al 6,8%, il quarto dato più elevato dopo Regno Unito (9,7%), Spagna (9,1%) e Irlanda (7,1%).