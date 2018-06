Carceri: Fico, tutela diritti detenuti qualifica democrazia

ROMA, 7 GIU - "Il modo in cui sono tutelati i diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale è un tratto qualificante di uno Stato democratico, rispetto al quale la riflessione del Parlamento sarà centrale". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico riferendosi al suo incontro con Mauro Palma, che è il Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale. "Nel nostro incontro - spiega Fico - ci siamo concentrati in particolare sulle condizioni dei migranti negli hotspot, ma anche su come avvengono concretamente i rimpatri. Fra i temi affrontati anche quello delle misure alternative alla detenzione, del carcere duro e dell'edilizia penitenziaria. Nelle prossime settimane verrà presentato nel dettaglio il rapporto annuale che ci permetterà di approfondire in maniera attenta ulteriori argomenti, nella consapevolezza che si tratta di temi di grande complessità che richiamano l'esigenza di soluzioni attente e ragionate", conclude.