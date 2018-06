Rapinatore a mamma, faccia voltare bimba

LUCCA, 7 GIU - Prima di mettere a segno una rapina in una farmacia ha invitato la mamma di una bambina di pochi anni a impedire che la piccola guardasse cosa stava accadendo. E' quanto riferito in una nota dai carabinieri di Lucca che hanno arrestato il presunto autore del colpo, un 33enne lucchese, accusato di aver rapinato ieri, non lontano da Altopascio dove è domiciliato, una tabaccheria a Chiesina Uzzanese (Pistoia) e poi a Fucecchio (Firenze) la farmacia. In entrambi i casi ad agire era stato un uomo armato di pistola automatica, volto coperto dal casco, fuggito a bordo di una moto. La visualizzazione delle immagini della videosorveglianza di uno degli esercizi commerciali avrebbe portato i carabinieri a indirizzare da subito i sospetti nei confronti del 33enne, già noto alle forze dell'ordine, che è stato poi arrestato.