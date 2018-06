Zamparini, a Venezia non per il pari

PALERMO, 7 GIU - "Non è stata una bella partita, non è stato un bel Palermo ma accorto, che faceva molta attenzione alle ripartenze della squadra di Inzaghi. Quando è entrato Coronado la squadra è tornata brillante". Lo ha detto il proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini, dopo il pareggio contro il Venezia nella andata della semifinale dei playoff. Zamparini è soddisfatto soprattutto di La Gumina: "Ormai è una realtà. Sono felicissimo per lui, è un esempio per tutti". Per il ritorno, il patron ha le idee chiare: "Quello dell'andata è un buon risultato. Domenica l'importante è affrontare il Venezia sapendo di dover vincere. Guai se dovessero andare in campo per pareggiare".