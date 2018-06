Migranti: Danimarca, centri fuori dall'Ue ma in Europa

BRUXELLES, 7 GIU - Vari Stati dell'Ue sono al lavoro per l'apertura di un campo per richiedenti asilo, in un Paese europeo, fuori dall'Ue. Ne ha parlato il primo ministro danese, il liberale Lars Lokke Rasmussen, auspicando che l'avvio di un progetto pilota apra la strada ad un migliore sistema comune di asilo. "Sono ottimista - ha detto Rasmussen -. Sulla base dei miei colloqui con altri leader Ue, ed il dialogo a livello ufficiale, mi aspetto che saremo in grado di muovere il primo passo quest'anno". Lo riporta il quotidiano De Standaard.