Il 2/7 attesa riunione processi Ruby ter

MILANO, 07 GIU - E' stato trasferito alla settima sezione penale del Tribunale di Milano, in vista della riunificazione con il filone principale, lo stralcio del processo Ruby ter a carico di Silvio Berlusconi e di quattro giovani ospiti alle cene di Arcore. Lo ha deciso oggi il collegio della quarta sezione penale del tribunale che, al termine di un'udienza durata pochi minuti, ha comunicato alle parti che il procedimento davanti alla nuova sezione riprenderà il prossimo 2 luglio, giorno in cui è in calendario anche il dibattimento a carico dell'ex premier e di altre 23 persone, tra cui la stessa Karima El Mahroug. Per quella data i giudici della settima sezione dovrebbero riunire i due tronconi. Dopo di che, si prevede a settembre, il processo in cui il leader di Forza Italia risponde di corruzione in atti giudiziari e che finora si era arenato, dovrebbe partire.