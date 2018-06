Palagiustizia Bari: Bonafede, situazione grave e urgente

BARI, 07 GIU - "La situazione è chiaramente grave e urgente. Sono venuto qui per verificare di persona. Parleremo dopo questa giornata in cui farò il sopralluogo e soprattutto avrò un dialogo con tutti coloro che sono qui e con i quali ci può essere un confronto". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a Bari per visitare la tendopoli allestita nel parcheggio del Palagiustizia di via Nazariantz dopo che l'immobile è stato dichiarato inagibile. Bonafede è stato accolto dal sindaco e dai vertici degli uffici giudiziari e dell'avvocatura. I cancellieri del Tribunale hanno accompagnato il suo ingresso urlando "qui crolla". "Quello che voglio dire a tutti voi - ha detto il Guardasigilli - è che lo Stato qui porta la vicinanza a tutti gli operatori del diritto, ai giudici, agli avvocati, ai cancellieri, a tutto il personale del tribunale, a tutti coloro che ogni mattina si alzano per far funzionare la giustizia e ai cittadini che giustamente hanno diritto ad un servizio giustizia di un certo livello".