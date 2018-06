Calcio: disordini dopo Venezia-Palermo

VENEZIA, 7 GIU - Tafferugli la notte scorsa dopo la semifinale d'andata dei playoff di serie B tra Venezia e Palermo: teatro dei disordini soprattutto il Tronchetto e piazzale Roma, dove le tifoserie avversarie si sono incrociate e sono scattate alcune scaramucce soprattutto intorno all'autobus che avrebbe dovuto trasportare i supporters siciliani all'ex padiglione Aquae a Marghera. Ingente il dispiegamento di forze dell'ordine, tra polizia e carabinieri: un pullman messo a disposizione da Actv verso la mezzanotte e mezza è stato danneggiato, mentre un tifoso avrebbe riportato un taglio causato da una bottiglia. La corsa N1 delle 00.51 da piazzale Roma non è stata effettuata a causa dei problemi di ordine pubblico, dopodiché la situazione è tornata alla normalità. Sulla vicenda sta indagando la Digos, visionando le telecamere di sicurezza posizionate in corrispondenza del terminal automobilistico ed eventuali altre immagini raccolte dagli operatori in servizio di ordine pubblico.