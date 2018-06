Fiamme danneggiano stazione di Caluso

TORINO, 7 GIU - A due settimane esatte dall'incidente ferroviario al passaggio a livello di Arè, costato la vita a due persone, un incendio ha danneggiato la scorsa notte la stazione di Caluso, sempre sulla linea Chivasso-Ivrea. Le fiamme sono divampate poco prima di mezzanotte e hanno interessato il tetto di una struttura adibita a magazzino e deposito. Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per avere ragione delle fiamme ed evitare che il rogo potesse estendersi al resto della stazione. Non si sono registrati feriti o intossicati e la circolazione ferroviaria, questa mattina, è regolare. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Chivasso per chiarire le cause dell'incendio.