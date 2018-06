Niente vaccino niente gita scolastica

PALAU (SASSARI), 6 GIU - "Niente vaccini, niente gita scolastica". Lo denuncia il papà di un alunno di cinque anni di una scuola di Palau in una lettera firmata, accompagnata anche da un video, che documenta alcune scene dell'episodio di questa mattina all'istituto comprensivo "Compagnone". La motivazione ufficiale ai genitori non è stata data dalla scuola ma sono stati i carabinieri a chiarire in qualche modo il perchè del diniego. I militari erano stati chiamati preventivamente dall'istituto, forse temendo possibili proteste legate proprio alla decisione di non far partire alcuni alunni verso la fattoria didattica scelta per la gita. "Di fronte al silenzio della delegata del dirigente - spiega il papà di un bambino - sono stati i carabinieri a 'suggerire', con estrema discrezione e riservatezza, che la ragione potesse risiedere nel presunto mancato rispetto dell'obbligo vaccinale". Grande amarezza ma anche solidarietà da parte di altre mamme che hanno assistito alla scena.