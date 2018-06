Saluto romano in foto classe,"goliardia"

ROMA, 6 GIU - "Un atto goliardico". Così la preside di un liceo romano ha definito il saluto fascista di alcuni studenti, immortalato da una foto di classe, non prendendo provvedimenti. Lo denunciano alcuni studenti del Liceo Socrate. La dirigente avrebbe anche prodotto la sentenza della Cassazione nella quale si inquadra il saluto fascista come "libertà di espressione" se questo è "commemorativo e non violento".