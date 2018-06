Salvini, aumenteremo centri e espulsioni

BRINDISI, 6 GIU - Vogliamo "aumentare i centri per i rimpatri e le espulsioni dove gli immigrati stanno dentro e non girano per le città facendo confusione. Ridurre il numero degli sbarchi e aumentare il numero delle espulsioni. Stiamo già lavorando, sebbene io sia in ufficio da quattro giorni, altri ci sono rimasti per anni, su come spendere meno ed avere tempi di identificazione più veloci". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a Brindisi a margine di un'iniziativa elettorale.