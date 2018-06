Tim: per Agcom ammissibile progetto separazione rete

MILANO, 6 GIU - L'Agcom ha dichiarato l'ammissibilità del progetto di separazione societaria delle rete Tim. Lo rende noto un comunicato della stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni."Preso atto delle analisi preliminari degli uffici, il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che il progetto di separazione legale della rete di accesso possegga i requisiti di ammissibilità (in relazione alla non manifesta irragionevolezza) richiesti dal Berec (l'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni) per l'avvio della procedura di analisi di mercato coordinata prevista dall'art. 50 ter del Codice delle comunicazioni elettroniche".L'Autorità "rinviando ogni valutazione relativa alla idoneità della proposta di migliorare le condizioni di concorrenza, sottoporrà a consultazione pubblica nazionale uno schema unitario di provvedimento di analisi del mercato dell'accesso che include il progetto di separazione della rete Tim contenente i rimedi relativi al ciclo regolatorio 2018-2021".(ANSA).