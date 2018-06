Delrio a Conte, non faccia il pupazzo

ROMA, 6 GIU - "Presidente Conte, prima studi, abbia l'umiltà di studiare: non venga qui a fare lezioni. Non è qui per concederci il privilegio di vederla osservare la Costituzione. Lei ha il dovere di rispettarla. E se vuole rispettare davvero la Costituzione, prenda quel programma che ha sul tavolo e lo riscriva, prenda la lista dei ministri e la riscriva. Sono sconcertato: lei è espressione di un governo che nasce sull'inganno. Il nostro augurio è che non faccia il pupazzo dei partiti". Lo dice Graziano Delrio (Pd) alla Camera intervenendo in dichiarazione di voto contro la fiducia al governo Conte.