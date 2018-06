In arrivo forti temporali al Centro

ROMA, 6 GIU - In arrivo per domani una fase di maltempo, che parte dalla Sardegna con diffusi rovesci e temporali e in serata si sposta su Lazio e Umbria, per poi coinvolgere nella giornata di venerdì gran parte delle restanti regioni centrali della penisola e l'Emilia Romagna. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile, che prevede rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta gialla sul Piemonte, sulla Lombardia settentrionale, sulla Toscana centro-meridionale, sulle Marche, sull'Umbria, sul Lazio e sulla Sardegna centro-occidentale. (ANSA)