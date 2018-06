Sala riconosce 9 bimbi figli di 2 madri

MILANO, 06 GIU - Anche Milano, dopo altre città italiane, Torino in testa, riconosce i bambini figli di due madri o due padri, che fanno parte delle famiglie arcobaleno. Il sindaco Giuseppe Sala ha firmato nella sala giunta di Palazzo Marino, sede del Comune, gli atti di nascita, di riconoscimento e di annotazione di 9 bambini e delle loro madri. Alcuni sono nati da pochi giorni o da alcuni mesi, altri hanno già 16 anni e aspettavamo questo momento da anni. "Il mio sentimento oggi è di gioia vera - ha commentato il sindaco - Oggi non è la giornata delle polemiche ma è una data importante per Milano. Tutti noi, anche i ministri, siamo amministratori pro-tempore, ma non lo è lo spirito di questa città".