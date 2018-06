Inter propone rinnovo a Miranda

MILANO, 6 GIU - L'Inter vuole ripartire da Miranda. La società nerazzurra ha proposto il rinnovo di contratto fino al 2020 al difensore brasiliano, il cui attuale accordo scadrà il 30 giugno 2019. Dopo le voci sulla possibile cessione, il club intende quindi puntare ancora su Miranda, nonostante l'arrivo di De Vrij rischi di ridurre il minutaggio dell'ex Atletico Madrid. Il rinnovo di Miranda potrebbe non essere l'unico in casa Inter nelle prossime settimane. È infatti pronto anche il nuovo contratto per il tecnico Luciano Spalletti: i contatti tra la società e l'allenatore sono costanti e ogni giorno potrebbe essere quello buono per la firma e l'annuncio del prolungamento. Si attenderà invece il ritorno di Mauro Icardi e Wanda Nara dalle vacanze in Sudafrica per riprendere a trattare anche per il rinnovo del bomber argentino. Lo scambio con la Juventus per Higuain per ora rimane solo una suggestione: se ne riparlerà eventualmente dopo i Mondiali, quando il futuro dell'attuale attaccante bianconero sarà più chiaro.